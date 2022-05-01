قصة من الخيال.. منشور فيس يساعد فى رجوع شاب لأسرته بعد 25 عاما بقنا

قصة بطلها شاب حرم من أهله على مدار سنوات، حيث حرم من والديه فى عمر 4 سنوات، فلم يصدق أهالى قرية المحروسة، التابعة لدائرة مركز قنا، خبر العثور على الشاب بعد تلك السنوات التى قضاها فى دار أيتام بإحدى محافظات الوجه البحري.

قال إسماعيل أحمد، ابن عم الشاب، إن الشاب اختفى من المنزل فى عمر صغير لم يتجاوز 4 أعوام ويدعى رفاعى عبدالحميد رفاعى، وظل الأهل يبحثون عنه على مدار سنوات ولكن المحاولات جميعها فشلت.

وقال إسماعيل إن أحد شباب القرية قرأ منشور متداول داخل إحدى المجموعات بداخله صورة رفاعى، وذهب إلى الأم وتعرفت عليه.

وأشار إسماعيل، إلى أنه بعد التواصل مع صاحب المنشور تبين أنها سيدة تعمل بدار رعاية فى محافظة الغربية، والطفل تربى بداخله، فسافرت عائله له وتم إجراء تحليل " DNA" وأثبتت صحة النسب.