مدينة الطود بالأقصر تنفذ 95% من خطة تدعيم وتطوير قطاع الكهرباء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يواصل رجال مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أعمالهم فى خطة تدعيم وتطوير قطاع الكهرباء بالقرى والنجوع، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لأعمال الخطة الاستثمارية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الصدد أوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه تم تنفيذ نسبة 95% من الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود لعام 2021/2022 لخطة تدعيم وتطوير قطاع الكهرباء بالمركز، والتى تشمل رفع كفاءة المحولات والأكشاك وتغيير الموصلات الكهربائية لتحسين الجهد لإستيعاب الأحمال، وذلك بالتنسيق مع هندسة شبكة كهرباء العديسات بالطود.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود، لـ"اليوم السابع"، أنه شملت الأعمال تركيب عدد 2 كشك قدرة 500 ك.ف، وتركيب 4 أكشاك كهربائية قدرة 300 ك .ف، وكشك كهرباء بقدره 200 ك.ف ، كما يجرى رفع كفاءة إنارة الطرق عبر إقامة 45 عامود جهد منخفض بطريق ترعة السلامية البحرية وطريق ترعة الولياب.

وفى نفس السياق قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة تفقدية بجزيرة أرمنت الحيط التابعة للوحدة المحلية لقرية المريس، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة الدورية للتأكد من انتظام عمل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة متابعة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة مستوى النظافة والانارة بالجزيرة، كما تم متابعة الموقف التنفيذى لجاهزية وإمكانية تشغيل وحدة طب الأسرة بجزيرة أرمنت ودخولها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، ومتابعة سير انتظام عمل العبارة حتشبسوت حيث تم التأكيد على الالتزام بمواعيد العمل المعلنة، كما تم تفقد موقع مبنى المدرسة الابتدائية القديمة تمهيدا لطرحها للبدء فى إحلالها وتجديدها لخدمة أبناء الأهالى والوقوف على إلامكانيات المتاحة لتوسعتها لتكون مدرسة تعليم أساسى بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر.



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مدينة الطود بالأقصر (3)



مدينة الطود بالأقصر (4)