لتقليل أعراض الالتهاب.. ابعد عن المقلى والسكر فى رمضان

كتبت ميرفت رشاد

يحدث الالتهاب المزمن بشكل أكثر شيوعًا بسبب اضطرابات المناعة الذاتية، لكن الباحثين وجدوا أن السمنة والتدخين يمكن أن يؤدي إلى ذلك أيضًا، بينما يتطلب خفض الالتهاب أكثر من حل واحد، فإن إجراء تغييرات على نظامك الغذائي فى شهر رمضان سيساعدك على تقليل الأعراض فيجب تجنب الأطعمة المقلية والسكريات على مائدة الإفطار، وفقا لما نشره موقع" eatthis".

1 :الخضروات والفاكهة:

قالت آمي جودسون ، مؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook : "الفواكه والخضروات مليئة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية ومضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة، التي تسبب تلفًا للخلايا وتساهم في حدوث الالتهابات. وكلما زاد تناولك ، تزود جسمك بالمكونات التي يحتاجها لمحاربة الالتهاب والحفاظ على صحته وقوته.

2: الابتعاد عن السكر المضاف

من المعروف أن الاستهلاك المفرط للسكر المضاف مع مرور الوقت يؤدي إلى التهاب في الجسم، للمساعدة في ذلك ، يقترح استخدام المزيد من المحليات الطبيعية في روتينك الغذائي اليومي.

3: قلل من الأطعمة المقلية

قالت جودسون: " تمد الأطعمة المقلية الجسم بالكثير من الدهون المشبعة، والتي عند تناولها باستمرار ، يمكن أن تساهم في زيادة الكوليسترول الكلي والضار ، فضلاً عن الالتهابات"، "يمكن أن يساعد استبدال اللحوم المقلية بالبدائل المشوية، مما يساعد في النهاية على مكافحة الالتهاب."

4: زيت الزيتون

تحتوي زيوت الزيتون والأفوكادو على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية المضادة للالتهابات، في حين أن الزيوت الأخرى مثل زيت الكانولا وزيت الذرة وزيت فول الصويا يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب بمرور الوقت، زيت الزيتون أفضل في درجات الحرارة المنخفضة للأطباق الباردة مثل السلطات، بينما زيت الأفوكادو رائع لتحميص أشياء مثل الخضار في درجات حرارة عالية.