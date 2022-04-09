اليوم السابع
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في ذكرى مذبحة دير ياسين.. مرصد الأزهر: بداية إرهاب لا يزال مستعرًا على أرضٍ طاهرة

السبت، 09 أبريل 2022 04:38 م
في ذكرى مذبحة دير ياسين.. مرصد الأزهر: بداية إرهاب لا يزال مستعرًا على أرضٍ طاهرة مذبحة دير ياسين
كتب لؤى على

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تحل اليوم ذكرى مجزرة من أشهر المجازر في التاريخ، والتي وقعت في التاسع من أبريل من عام 1948 في قرية "دير ياسين" الفلسطينية غربي القدس - على يد جماعتين يهوديتين هما "أرجون وشترين"، وذلك بعد توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة مع أهالي القرية. 
 
وشنّت الجماعتان هجومًا على قرية "دير ياسين" قرابة الساعة الثالثة فجرًا، حيث فتحتا النيران على أهل القرية دون تمييز، وتخضبت الأرض بدماء الشهداء الذين كان معظمهم من المدنيين أطفالًا ونساءً وشيوخًا، والذين تراوح عددهم بين 250 و360 شهيدًا.
 
جدير بالذكر أن تأتي هذه الذكرى الشاهدة على وحشية وعنف الكيان الصهيوني بالتزامن مع انتهاكات عديدة لا حصر لها، ينفذها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني ليؤكد على نهجه القديم المتجدد في إذكاء العنف والعداء. 
 
وأحيا مرصد الأزهر  ذكرى تلك المذبحة الوحشية، فإنه يدين الأعمال العدائية التي ينتهجها الكيان الصهيوني، محذرًا من مغبة تداعياتها التي ستؤدي إلى تفجّر الأوضاع في ربوع الوطن الفلسطيني المحتل، ويصبح الخاسر هو من يصبو إلى تحقيق السلام الحقيقي العادل، ولا يستفيد من تفجّر الأوضاع إلا أعداء السلام والحياة.
 
 

دير ياسين

فلسطين

الازهر الشريف

مرصد الازهر

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