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غدا.. سماع مرافعة دفاع متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى عين شمس

السبت، 09 أبريل 2022 06:30 م
غدا.. سماع مرافعة دفاع متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى عين شمس المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا الأحد،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة متهمين الانضمام لجماعة إرهابية.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، وسكرتارية أحمد مصطفى.

 

وخلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهمين، وخلال تلك الجلسة طلبت النيابة معاقبة المتهمين بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

 

ويواجه المتهمين وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.


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