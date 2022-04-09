غدا ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بحضور 3 وزراء

كتبت ـ منال العيسوى

تطلق وزارة البيئة غدا الأحد، فعاليات احتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، بمقر بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

بعد نجاح المشروع فى تخلص مصر من حوالى 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور.

جدير بالذكر، أن المشروع بدأ منذ أكثر من خمس سنوات للتخلص من شحنة المبيدات المسرطنة التى كان يتم تخزينها فى مخازن وزارة الزراعة بالصف، ونجت وزارة البيئة فى اتخاذ العديد من الإجراءات مع جهات متخصصة للتخلص الآمن من الشحنة طبقا لبنود اتفاقية بازل الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الخطرة بشكل أمن.