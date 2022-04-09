شاهد.. سقوط عناصر شديدة الخطورة في قبضة الداخلية

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو جهود الداخلية خلال أسبوع، حيث وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها وأنواعها، حيث استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ونجحت في ضبط (51) متهما، وبحوزتهم ( 26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 41 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (297) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية - دمياط – الأقصر – سوهاج - كفر الشيخ – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - البحيرة) ، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (424) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 1 جرينوف - 54 بندقية آلية – 44 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 30 مسدس – 295 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 70خزينة)، وضبط (916) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (8) تشكيلات عصابية ضموا (28) متهم إعترفوا بإرتكاب (29) حادث سرقة متنوع، وضبط (26) قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (81) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (108) متهماً.