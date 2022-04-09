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"ربيع والعنانى" يتفقدان أعمال تطوير قبة قناة السويس فى بورسعيد.. فيديو وصور

السبت، 09 أبريل 2022 02:39 م
"ربيع والعنانى" يتفقدان أعمال تطوير قبة قناة السويس فى بورسعيد.. فيديو وصور "ربيع والعنانى" يتفقدان أعمال تطوير قبة قناة السويس فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال تطوير مبنى قبة هيئة قناة السويس في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

وأطلع "ربيع والعناني" على الأعمال الجاري لتطوير المبنى والمنطقة المحيطة به بالشكل الذي يحافظ على الطابع الأثري والتاريخي له.

يشار إلى أن وزارة الآثار بالتنسيق مع شركة المقاولين العرب قامت بترميم وتطوير مبنى القبة الأثري ببورسعيد التابع لهيئة قناة السويس، والذي يُعد أول مبنى معماري يجرى إنشاؤه على مجرى القناة بقرار مباشر من الخديوي عباس حلمي الثاني فى عام 1890، كما يُعد شاهدًا على صمود وبسالة أبناء بورسعيد، فقد صمد أمام غارات دول المحور فى الحرب العالمية الثانية، كما صمد أمام الغارات الأنجلو فرنسية خلال العدوان الثلاثي فى 1956 ووقف شامخا أمام الضربات الجوية الصهيونية عام 1967

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