إيرادات قناة السويس ترتفع لـ8.6 مليار جنيه فى فبراير الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الإيرادات نحو 8.6 مليار جنيه، مقارنة لنحو 7.4 مليار جنيه في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت نحو 1.2 مليار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن أعداد السفن العابرة بقناة السويس شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغ عدد السفن نحو 1713 سفينة في فبراير الماضي، مقابل 1152 سفينة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 561 سفينة، أما بالنسبة لعدد ناقلات البترول العابرة فقد بلغت نحو 365 ناقلة في شهر فبراير الماضي، مقابل 380 ناقلة في نفس الشهر عام 2020.

وقدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الحصيلة الإجمالية للإيرادات المحققة بدءا من شهر يناير وحتى النصف الأول من شهر ديسمبر الماضي بنحو 6 مليارات دولار، وهو رقم لم تسجله قناة السويس من قبل.

وتوقع أسامة ربيع، بلوغ إيرادات قناة السويس مستوى 7 مليارات دولار نهاية 2022 مقابل 6.3 مليار تحققت في 2021، كما تعمل قناة السويس على زيادة حصتها من التجارة العالمية لأكثر من 12% مقابل 10% جرى تحقيقها في 2021.

وتتبنى هيئة قناة السويس خطة طموحة لتوسيع وتعميق المجرى الملاحي سواء في البحيرات المرّة الصغيرة أو في الجزء الجنوبي منها، إلى جانب تحديث المعدات الخاصة بها، وذلك باستثمارات أكثر من ملياري جنيه.