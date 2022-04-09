جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية وكمية من الأدوية

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية وكمية من الأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الكويت علي رحلة طيران شركة الجزيرة القادمة من الكويت اشتبه مصطفي حسين رئيس الوردية وإسلام أحمد مأمور الفحص بجهاز الأشعة في الراكب م . ح . م مصري الجنسية .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال عبد الحافظ مأمور الفحص بالأشعة تحت إشراف اسلام قباري مدير الإدارة .

وبالعرض على وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالانابة قام بتشكيل لجنة من هاني إبراهيم ومحمود عبد الحميد مأموري الحركة وهشام مصباح أمن جمركي وصبحي محمود مكافحة التهرب بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب فتبين وجود ٧ علب سجائر الالكترونية ، 217 علبة دواء بيطري و 200 عبوة مستحضرات تجميل، وقدرت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة ٣١٩ ألف و٩٠٠ جنيه.

قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.