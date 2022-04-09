تمريض حلوان تنظم قافلة تمريضية تثقيفية عن مخاطر السمنة

كتب محمد صبحى

نظم طلاب الدراسات العليا بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة حلوان بعمل قافلة تمريضية تثقيفية عن السمنة ومخاطرها، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، و الدكتورة عفاف صلاح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة علياء الأفندي الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحه المجتمع، وذلك بمحيط الكلية وبمشاركة وحدة التوعية والإرشاد بالكلية.

أكد الدكتور ممدوح مهدي على اهتمام جامعة حلوان بخدمة المجتمع وتوعية الطلاب والاهتمام بصحة الفرد ، وضرورة نشر الوعي في الاطار المحيط من خلال الكليات لبناء جسد سليم معافى لطلاب الجامعة.

أوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن القافلة تضمنت قياس الوزن والطول وحساب كتلة الجسم ومسابقة معلومات عامة وتوعية عن الوجبات الصحية وتوزيع هدايا على المشاركين وممارسة العاب رياضية مختلفة.

وأشارت إلى أن السمنة هي أكثر من مجرد زيادة في الوزن، فهي تعني وجود نسبة عالية من الدهون في الجسم وحول أعضائه المختلفة، والتي تشكل ضغطًا على العظام وأعضاءه الداخلية، وترتبط بعدد كبير من المشكلات الصحية الخطيرة فهي تُعد السبب الرئيسي لداء السكري من النوع الثاني ، كما ترفع خطر الإصابة بالالتهابات وضعف المناعة، بجانب الإصابة ببعض أنواع السرطان خاصة السرطانات المرتبطة بالجهاز الهضمي كسرطان القولون وكذلك الثدي، كما تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي ترفع خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع، و الإصابة بالسكتات الدماغية، و أمراض المرارة، وكذلك ارتفاع مستوى الدهنيات الثلاثية ومستويات الكولسترول في الدم، ودهون الكبد، والتهابات المفاصل والنقرس، ومشكلات التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى تأخر الحمل والعقم .