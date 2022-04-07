فائزة بجائزة الدولة التشجيعية: الفوز يعكس تشجيع الشباب لاستمرار الإنتاج العلمى

كتب محمد صبحى





وأكدت الدكتورة حنان بسيونى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجائزة إحدى جوائز الدولة المهمة، لافتة إلى أنها حصلت سابقا على جائزة الدولة التشجيعية للهيئات والأفراد، مضيفة أن الحصول على الجائزة دفعة كبيرة للاستمرار فى النتاج العلمى والاستمرار فى المسيرة العلمية، خاصة أن جائزة اليوم مخصصة للعلماء الأقل من 40 عاما، وهو ما يؤكد تشجيع الشباب فى التخصص العلمى على الاستمرار فى الإنتاج العلمى ورفع شأن البحث العلمى فى الدولة. أعربت الدكتورة حنان بسيونى أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة حلوان، عن سعادتها بحث لها على جائزة الدولة التشجيعية فى علوم التكنولوجيا المتقدمة ضمن جوائز الدولة بعام 2021، مؤكدة أهمية الحصول على هذه الجائزة خاصة فى ظل نسبة التنافس الكبير عليها فى هذا المجال المهم، وأنها مخصصة للعلماء أقل من 40 عاما.وأكدت الدكتورة حنان بسيونى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجائزة إحدى جوائز الدولة المهمة، لافتة إلى أنها حصلت سابقا على جائزة الدولة التشجيعية للهيئات والأفراد، مضيفة أن الحصول على الجائزة دفعة كبيرة للاستمرار فى النتاج العلمى والاستمرار فى المسيرة العلمية، خاصة أن جائزة اليوم مخصصة للعلماء الأقل من 40 عاما، وهو ما يؤكد تشجيع الشباب فى التخصص العلمى على الاستمرار فى الإنتاج العلمى ورفع شأن البحث العلمى فى الدولة.

ولفتت إلى أن الدولة لديها اهتماما كبيرا بالبحث العلمى فى هذه الفترة مقارنة بالوضع منذ 5 سنوات من حيث المكافآت البحثية والجوائز العلمية، مؤكدة أن ذلك يمثل دعما كبيرا وتنافس بين الباحثين بحيث يكون هناك تنافس وتحفيز للحصول على تلك المكافآت، وكلنا نسعى للتميز فى عدة مجالات، وهذا شي جميل لم يكن موجود منذ فترة.