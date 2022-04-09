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انطلاق مبادرة "صحته تهمنا" بالأقصر لتوعية الحوامل والمقبلين على الزواج

السبت، 09 أبريل 2022 09:24 ص
انطلاق مبادرة "صحته تهمنا" بالأقصر لتوعية الحوامل والمقبلين على الزواج إنطلاق مبادرة "صحته تهمنا" بمستشفى إيزيس بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، إنطلاق فعاليات مبادرة "صحته تهمنا" والتي نظمها فريق الصيدلة الإكلينيكية بالتعاون مع إدارة التسويق بمستشفى إيزيس التخصصي، وذلك لتوعية جميع السيدات الحوامل أو المقبلين على الحمل، بأهمية تناول الفيتامينات والمعادن طول فتره الحمل لنمو أفضل للجنين وخصوصا (الفوليك اسيد) منذ بداية الحمل أو حتى من قبل الاستعداد للحمل بثلاثة أشهر لحماية الجنين من التشوهات، وكذلك الإهتمام بتناول عنصر (الحديد) للوقاية من حدوث أنيميا وفقدان للجنين  أو ولادة مبكرة.

وقالت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إن فترة الحمل هي أهم فترة في حياة كل سيدة وتحتاج دائماً لأفضل رعاية وإهتمام لأجل أن ينمو الجنين بصحة جيدة، حيث شملت المبادرة توعية الحوامل بأهم العناصر التي يجب تناولها أيضاً عنصر الكالسيوم وفيتامين (د)، وذلك لضمان سلامة نمو عظام الجنين، وكذلك ضرورة تناول وجبات صحية تحتوي علي جميع العناصر الغذائية من بروتينات وكربوهيدرات وخضروات وفاكهة، والإبتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة قدر الأمكان والتقليل من الكافيين والسكريات والموالح.

وكان قد تفقد وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، مستشفى ايزيس بالبياضية ووحدة طب الأسرة وحديثي الولادة بالبياضية، حيث كان في استقبال الوفد، مدير مستشفى ايزيس بالبياضية الدكتور الطاهر صباح الدين الوفد وعدد من الأطباء، واستعرض أوضاع المستشفى قائلا:" يوجد 34 حضانه 4 غرف عمليات و 6 غرف ولادة و18 سرير داخلي وبنك دم تجميعي"، واطلع الوفد البرلماني على كيفية الحجز وموعد الكشف والاطلاع على السيستم الالكتروني للحجز والكشف وغرف تحضير العمليات، وغرف العمليات والحضانة.

إنطلاق مبادرة صحته تهمنا بمستشفى إيزيس بالأقصر (1)
إنطلاق مبادرة صحته تهمنا بمستشفى إيزيس بالأقصر (1)

 

إنطلاق مبادرة صحته تهمنا بمستشفى إيزيس بالأقصر (2)
إنطلاق مبادرة صحته تهمنا بمستشفى إيزيس بالأقصر (2)

 

إنطلاق مبادرة صحته تهمنا بمستشفى إيزيس بالأقصر (3)
إنطلاق مبادرة صحته تهمنا بمستشفى إيزيس بالأقصر (3)

 

إنطلاق مبادرة صحته تهمنا بمستشفى إيزيس بالأقصر (4)
إنطلاق مبادرة صحته تهمنا بمستشفى إيزيس بالأقصر (4)

 


الاقصر

مستشفى ايزيس بالاقصر

مبادرة صحته تهمنا بالاقصر

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