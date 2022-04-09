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انطلاق امتحانات "الميدتيرم" بتجارة القاهرة لطلاب الفرقة الأولى.. غدا

السبت، 09 أبريل 2022 02:00 ص
انطلاق امتحانات "الميدتيرم" بتجارة القاهرة لطلاب الفرقة الأولى.. غدا جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنطلق غدا الأحد امتحانات الميد تيرم لطلاب الفرقة الأولى قسم عربى بتجارة القاهرة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات .
 
وكان الموقع الرسمي لكلية التجارة بجامعة القاهرة أعلن جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2021/2022، وذلك لطلاب المستوى الأول قسم عربى، حيث من المقرر أن يبدأ ماراثون امتحانات الميد تيرم يوم الأحد 10 أبريل الجارى.
 
 
 وقررت كلية التجارة بجامعة القاهرة أن تعقد امتحانات الميد تيرم لطلاب الفرقة الأولى فى قاعة الامتحانات ومبنى الكلية على أن تبدأ الامتحانات بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 10 صباحا مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا.
 
 
 ويؤدى طلاب الفرقة الأولى عربى بكلية التجارة بجامعة القاهرة يوم الأحد 10 أبريل امتحان مادة محاسبة متوسطة ويوم الأثنين مقدمة فى الأعمال ، على أن يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 12 أبريل مادة رياضيات الأعمال ويوم الأربعاء مادة التفكير النقدى، على أن تنتهى أعمال امتحانات الميد تيرم يوم الخميس 14 أبريل بمادة قانون الأعمال.
 

تجارة القاهرة

امتحانات الميد تيرم

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