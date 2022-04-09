اليوم السابع
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اليوم مطار "مرسى علم" يستقبل 33 رحلة سياحية من أوروبا

السبت، 09 أبريل 2022 12:00 ص
اليوم مطار "مرسى علم" يستقبل 33 رحلة سياحية من أوروبا مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت 33 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، والذى يعد أكبر وصول خلال أيام الأسبوع ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبل.

وكان قد حصل اليوم السابع على كشوف رحلات طيران الأسبوعية الدولية لمطار مرسى علم الدولى بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، والذى من المقرر أن يستقبل المطار خلال تلك الأيام  92 رحلة طيران بزيادة قرابة 20 رحلة عن الأسبوع الجارى .

وتبين من كشوف رحلات الطيران، أن هناك ارتفاعا فى معدلات الوصول الألمانى بواقع 6 رحلات وفى السويسرى بعدد 2 رحلة والإيطالى بعدد 6 رحلات، وتصل أغلب الرحلات من 8 دول أوروبية .

 ومن المقرر أن تصل للمطار 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا و25 رحلة من المانيا، و17 من التشيك، 15 من بولندا، و4 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية وأخرى من لكسمبورج.


رحلات طيران

مطار مرسى علم الدولى

بلجيكا

هولندا

ايطاليا

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