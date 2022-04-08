بداية من غدا.. مطار مرسى علم يستقبل 92 رحلة طيران دولية أسبوعية

البحر الأحمر- عماد عرفة

حصلت اليوم السابع، على كشوف رحلات طيران الأسبوعية الدولية لمطار مرسي علم الدولي بداية من غدا السبت وحتي الجمعة المقبل، والذى من المقرر أن يستقبل المطار فيها 92 رحلة طيران بزيادة قرابة 20 رحلة عن الأسبوع الجارى .

وتبين من كشوف رحلات الطيران أن هناك ارتفاع في معدلات الوصول الألمانى بواقع 6 رحلات وفي السويسري بعدد 2 رحلة والايطالي بعدد 6 رحلات، وتصل اغلب الرحلات من 8 دول اوربية . ومن المقرر أن تصل للمطار 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا و25 رحلة من المانيا، و17 من التشيك، 15 من بولندا، و4 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية واخري من لكسمبورج .

من جانبه قال ابو الحجاج العماري، خبير سياحي بمرسي علم، أن هناك ارتفاع كبير في معدلات وصول الرحلات السياحية الاوربية مؤكدا أن هناك فرق أكثر من 15 رحلة عن الاسبوع الحالي ومعدلات وصول الاسبوع المقبل .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، نتوقع ارتفاع معدلات وصول السياحة الأوربية أكثر خلال الفترة المقبلة وخاصة من ايطاليا وبولندا والمانيا وغيرها من الدول الأوربية .