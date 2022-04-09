المجلس القومي للمرأة يهنئ نادية زخارى لحصولها على جائزة الأميرة فاطمة

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلي الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس ومقررة لجنة البحث العلمي بالمجلس لحصولها على جائزة الأميرة فاطمة ، التى تقدمها جامعة القاهرة للمرأة العالمة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بحصول الدكتورة نادية زخارى على هذه الجائزة ، وكونها أول من يحصل عليها تقديرا لما قامت به من انتاج علمى ومؤتمرات وما حصلت عليه من جوائز وعضويات مختلفة دولية ومصرية، بالإضافة إلي نشاطها الاجتماعى الموجة للمجتمع العلمى للشباب والمرأة وكل فئات المجتمع، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق .

يذكر أن اسم الجائزة جاء تكريما للأميرة فاطمة التى تنتمى للعائلة المالكة فى مصر، والتى تبرعت بذهبها وقصرها لبناء جامعة فؤاد الأول التى أصبحت جامعة القاهرة فيما بعد ، علاوة على ذلك فإن الجائزة تضاهى جائزة الدولة التقديرية، وتفوق فى مستواها جائزة المرأة التقديرية والجوائز التشجيعية.