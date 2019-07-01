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اختيار علماء مصريين لعضوية اللجان الاستشارية للمجلس الدولى للعلم

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:41 ص
اختيار علماء مصريين لعضوية اللجان الاستشارية للمجلس الدولى للعلم أكاديمية البحث العلمى
كتب وائل ربيعى و أسامة عبد الحميد

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أعلن المجلس الدولى للعلم عن اختيار كل من الدكتورة نادية زخاري، الأستاذ بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة ووزيرة البحث العلمى الأسبق، والدكتور سامح سرور، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان لعضوية اللجنة الاستشارية للمجلس الدولى للعلوم لأخلاقيات البحث العلمى واللجنة الاستشارية للتوعية على التوالى، وجاء هذا الاختيار من بين عدد كبير من المرشحين من كل الهيئات الأعضاء فى المجلس والتى تشمل أربعين اتحاد علمى دولى ومائة وأربعون هيئة محلية وإقليمية تمثل ما يزيد عن مائة وأربعون دولة، ومن بينها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حيث قام المجلس الدولى للعلوم بإنشاء أربعة لجان استشارية تخصصية تعمل على مساندة مجلس إدارته فى مهمته لدعم دور مؤثر للعلم فى القضايا الرئيسية، ذات الأهمية الدولية والتحديات العالمية.   

 وقد أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن سعادته لنجاح ترشيحات أكاديمية البحث العلمى لهذه المناصب وقد صرح سيادته أن المجلس الدولى للعلوم قد استقبل أربع ترشيحات من كل عضو من أعضائه والبالغ عددهم ما يزيد عن مائتى عضو وعضو منتسب، حيث تم قبول ترشيحين من ترشيحات أكاديمية البحث العلمى وهو ما يعكس دقة الاختيار ويشير لتوافر كفاءات علمية متميزة قادرة على المنافسة بقوة على المستوى الدولى.

من الجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا هى ممثل مصر فى المجلس الدولى للعلم.   


نادية زخارى

علماء مصريين

اللجان الاستشارية

المجلس الدولى للعلم

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