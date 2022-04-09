اليوم السابع
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الكشف الطبى على 1912 مواطناً بالمجان ضمن "حياة كريمة" بأسوان.. صور

السبت، 09 أبريل 2022 03:22 م
الكشف الطبى على 1912 مواطناً بالمجان ضمن "حياة كريمة" بأسوان.. صور القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، 2 قافلة طبية، على مدار يومين، للكشف المجانى بمنطقتى الشلال وعزبة العسكر بمركز أسوان ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكد الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أن المديرية قامت على مدار يومين بتنظيم القافلة الطبية فى كل منطقة والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والتوعوية.

وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على 1912 مواطنا ومواطنة مجاناً مع تقديم  الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح  منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.

القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان (1)
القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان 

 

القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان (2)
القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان

 

القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان (3)
القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان

 

القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان (4)
القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان

 

القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان (5)
القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان

 

القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان (6)
القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان

 

القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان (7)
القوافل الطبية لحياة كريمة فى أسوان

 


حياة كريمة

قوافل طبية

الصحة

اسوان

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