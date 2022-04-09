القومى للإعاقة: إعداد قاعدة بيانات لذوى الإعاقة بالتعاون مع التعبئة والإحصاء

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، إن الدولة مهتمة للغاية بالمرأة والعمل على تنمية مهاراتها وإعطائها الفرصة لتكون متواجدة فى الوظائف القيادية وكافة المجالس المعنية.

وقالت الدكتورة إيمان كريم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المجلس يعمل على رفع الوعى الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ودور المجلس فى تقديم كافة الخدمات لهم.

وأشارت إلى أن من الملفات الهامة التى سيعمل عليها المجلس أيضا يتمثل فى إعداد قاعدة بيانات حول الأشخاص ذوى الاعاقة بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة، موضحة: "سنحرص على إشراك الأشخاص ذوى الاعاقة فى كافة مناحى الحياة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم ، أن مشروع تنمية الأسرة المصرية مشروع فى غاية الأهمية، موضحة أن الأسرة المصرية هى عماد المجتمع وفيها الأم ذات الإعاقة والزوجة ذات الإعاقة و الابن و الابنة ذات الإعاقة وهذا المشروع سيعود بالنفع بشكل كبير على الأشخاص ذوى الاعاقة فهم جزء أصيل من المجتمع ، لافته إلى أن المجلس سيسعى إلى إمداد الوزارات والجهات المعنية والتنسيق معها ونقل خبراته لهم بأنواع الاعاقات وكيفية دمجها فى المجتمع وذلك فى إطار هذا المشروع.