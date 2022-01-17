التعليم تتيح تسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين المساعدين

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً أكدت فيه على منج المعلمين الأخصالين المساعين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها للذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 07 20م ، والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012م، تم فتح الموقع الالكتروني اعتبارا من 9 يناير لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين.

وأوضحت الوزارة أنه يتاح لمن مضي على تعاقدهم سنة في تاريخ 2022/1/9 ولا تجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 2/5/31 202 م التسجيل ويرجي التكرم بالتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لإستلام ملفات المعلمين الأخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتهم والتاكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين وإستيفائها على النموذج المرفق دون كشط أو تعديل وإعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.

وتابعت الوزارة: يراعي أن يكون لكل تخصص کشوف مستقلة وتعتبر الإدارة التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات، وتسليم کشوف البيانات مرفقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له ، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2/1/9 202م وحتى يوم الخميس الموافق 2/5/26 202م ويراعی عدم إستلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين في تاريخ 2022/5/31 مالم يتم تجديدها عملا بحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بالقانون رقم 5 15 لسنة 07 20م والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012م مع التكرم باتخاذ اللازم نحو التنبيه على المعلمين الأخصائين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم.

وطالبت الوزارة بأن تحتوى الملفات على الاتى:

_ صحيفة الأحوال الالكترونية المطبوعة معتمدة من شؤون العاملين.

_ نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود.

_شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.

_الافادة من هيئة محو الامية وتعليم الكبار بمحو أمية 10 من المواطنين الأميين من المحافظة أو شهادة اجتياز المعلمون أولا ،( هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة ال 30 ألف معلم والمسابقة التأمينية لها طبقا لما هو متضمن عقودهم ويعفي ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة ال5% ،من هذا الشرط.

_ شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الالي icdl، أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الاساسية لتطبيقات office ونظام التشغيل windows ، والمعتمد من المجلس الاعلي للجامعات.

_تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتية گفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين

_خطاب ترشيح من مدير المدرسة .

_صورة طبق الأصل من شهادة البکالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملین بالادارة التعليمية التابع لها .

_شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجى كليات التربية ويستثني الحاصلون على بکالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الأداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2019.

_ مفردات مرتب موضحا بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد.

_صورة بطاقة الرقم القومی.

وطالبت الوزارة بالالتزام بالمواعيد المحددة ويتحمل المعلم المساعد مسئولية عدم تقديم الملف الخاص به مستوفيا وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة إلى الإدارة التعليمية، مع التنبيه المشدد على مسئولى الإدارات التعليمية بتجميع الملفات واستيفاءه كشوف البيانات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية التابع له اعتبارا من يوم 2022/1/9م وحتى الخميس 2/5/26 202م، وتتحمل الإدارات التعليمية مسئولية عدم تسليم الملفات لفرع الأكاديمية التابع ومايترتب عليه من أثار في المواعيد المحددة، وعلى المديريات التعليمية حال تجاوز المعلمين المساعدين مدة التعاقد سنتين في تاريخ 2/5/31 202م إعداد مذكرة عرض على وزير التعليم ، مع أخذ رای المحافظ المختص لتجديد التعاقد لمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة السنتين، على أن يتم عند التقدم إرفاق صورة طبق الأصل من موافقة وزير التعليم، على تجديد التعاقد لمدة سنة ثانية مع كل العقود التي تجاوزت مدة السنتين.