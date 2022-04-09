البنك المركزى السعودى يوقف فتح الحسابات البنكية «أونلاين»

إيمان حنا

البنك المركزي السعودي وجه البنوك والمصارف بمنع إتاحة فتح حسابات الأفراد أو المؤسسات عن طريق الأونلاين، ابتداءً من يوم الأحد القادم على أن يتم فتح الحسابات عن طريق الفروع فقط. وفق"عكاظ" .

وقرر البنك أن يكون حد التحويل اليومي عن طريق الخدمات الالكترونية لجميع شرائح عملاء البنوك هو 60.000 ريال، وحدد بأن العملاء غير السعوديين لن يتمكنوا من إضافة المستفيدين عن طريق الخدمات الإلكترونية ويمكن إضافة المستفيدين عن طريق الفرع فقط.

ونص القرار الجديد على أن حوالات نظام سريع بين البنوك تبقى لمدة ساعتين في بنك المحول، والحوالات الدولية تبقى في بنك المحول لمدة 24 ساعة.جاء ذلك بناء على ازدياد حالات الاحتيال وتنوع اساليبها ومن ضمنها، انتحال الشخصية، والاستثمار الوهمي، والتوظيف الوهمي، وصفحات إلكترونية وهمية ومدارس تعليم القيادة واستغلال الصلاحيات.