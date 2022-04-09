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الأطفال يشاركون في إعداد الوجبات بمطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف.. لايف

السبت، 09 أبريل 2022 04:38 م
الأطفال يشاركون في إعداد الوجبات بمطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف.. لايف وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم"اليوم السابع"، بثا مباشرا من من داخل مطبخ الخير بمنطقة حي الغمراوي بمدينة بني سويف،لرصد اعمال تجهيز وجبات افطار جاهزة للأسر الأكثر احتياجا ببني سويف.

ورصد اليوم السابع مشاركة الاطفال والفتيات والسيدات فى عملية تجهيز الطعام داخل مطبخ الغمراوى بمدينة بنى سويف .

وقال محمد سيد صاحب فكرة المطبخ إنهم يقوموا بتجهيز 350 وجبة، مشيرا إلى أن وجبة اليوم عبارة عن دجاج ولحوم ، وأرز وبطاطس، وفاصوليا .

وأضاف محمد سيد: بدأت فكرة مطبخ الخير بعشر وجبات إلي أن وصلت الي مئات الوجبات اليومية خلال رمضان وهناك عدد كبير من الشباب ساهم في مطبخ الخير في التغليف.

فيما قال مصطفى سيد أنهم يحتاجون إلى دعم أكثر فى اللحوم والدجاج، مشيرا إلى أن المطبخ يعتمد على ثلاث أسر كاملة تقوم بعملية تجهيز وإعداد الطعام.

فيما قال محمد مصطفى أنهم يقوموا بتقديم وحبات الأفطار لاهالى حى الغمراوى، مشيرا إلى أنه يحلمون أن ينفذوا نحو ألف وجبة إفطار يوميا.

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (1)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (1)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (2)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (2)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (3)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (3)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (4)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (4)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (5)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (5)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (6)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (6)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (7)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (7)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (8)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (8)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (9)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (9)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (10)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (10)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (11)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (11)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (12)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (12)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (13)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (13)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (14)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (14)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (15)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (15)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (16)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (16)

 

وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (17)
وجبات مطبخ الخير بالغمراوى فى بنى سويف (17)

 


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