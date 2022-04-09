إعدام أغذية ومشروبات "فاسدة" خلال حملة بأسواق أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شن مكتب إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على أكثر من 300 منشأة لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة بمتابعة من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.

وأسفرت الحملات عن إعدام 2552 كجم أغذية، و571 لتر أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مع تحرير 157 محضر جنح صحية ، وكذا تحرير 42 مذكرة غلق إدارى للمنشأت المخالفة، وذلك بإشراف من يوسف حسين مراقب عام الأغذية ومصطفى صديق وعمر الليثى مراقبى أول المديرية ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الوقائع.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة ، مع ضبط الأسواق حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.