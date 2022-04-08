16 نصيحة لمرضى ضغط الدم المرتفع يجب اتباعها فى رمضان أبرزها تجنب العرقسوس

كتبت أسماء نصار

حدد معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عدد من النصائح التى يجب على مرضى ضغط الدم المرتفع اتباعها خلال شهر رمضان .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل.

1_ يجب استشارة الطبيب قبل البدء في الصيام ومعرفه جرعة ومواعيد الدواء اللازم.

2_يجب متابعه قياس ضغط الدم يوميا واذا ارتفع عن 160 يجب الحذر ومتابعة اذا كان هناك مضاعفات من شانها يستلزم كسر الصيام .

3_ الامتناع نهائيا عن شرب العرقسوس والمياه الغازية والمشروبات سريعة التحضير؛وكذلك الامتناع عن التدخين وخصوصا وقت الافطاروالسحور والتقليل من المشروبات المحتوية علي الكافيين كالشاى والقهوة بانواعها.

4_ هناك مشروبات مفيده لمرضي الضغط كالكردية المنقوع على البارد والدوم والخروب بدون سكر.وايضا يمكن لمريض السكر ان يتناول عصير الليمون او البرتقال او الفراولة او الجوافه او الكيوي بدون سكر.

5_الالتزام بشرب الماء فيتم قسمه وزن المريض علي 8 نحصل علي عدد اكواب الماء اللازمه في اليوم فاذا كان وزن المريض 80 كيلو فهويحتاج الي ١٠ اكواب مياه يوميا.

6_الامتناع عن المخللات واستبدالها ببعض الخضروات المتبله بالليمون والاضافات الاخري كالباذنجان وايضا الامتناع عن اللحوم المصنعه والاغذية النصف جاهزة والاطعمة المعلبة والمحفوظة والتقليل من الاطعمة المقليه بقدرالامكان.

7_الالتزام بالمشي 30_45 دقيقه يوميا بعد الافطار.

8_تطبيق النظام الغذائي DASH وهو النظام المخصص لمرضي الضغط المرتفع والذي يعتمد علي تناول اغذية عالية في البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم لمواجهة ارتفاع مستوي الصوديوم في الدم .

9- يجب تناول من كوبين الى 3 اكوب من اللبن قليل الدسم او الزبادي وتقليل الصوديوم الى 1500_2300 ملجم يوميا.

10- تناول كوب من الحبوب كامله علي وجبة الافطار كالفريك او البرغل او كوب من الارز المطهي بنسبه قليله جدا من الدهون .وتناول رغيف بلدي صغير في وجبة السحور.

11- الحرص علي تناول نصف كوب من البقول يوميا وملعقه من المكسرات ويفضل النيئه بدون تحميص او اضافة ملح او يمكن الاستعاضه عنها بالسوداني.

12- الحرص على تناول ثمرتين الي 3 فاكهه يوميا او كوب كبير من عصير الفواكه.

13- تناول اللحوم الحمراء مره واحده اسبوعيا وتناول الاسماك مرتين اسبوعيا كالسلمون او التونه او البلطي او البوري.

14- استخدام زيت الزيتون في السلطات واطباق الطعام المختلفة.الحرص علي تناول طبق السلطه الخضراء متعدد الالوان يوميا والشوربات كشوربة الخضار بدون دهون او البروكلى بجانب اي صنف اخر من الخضروات اذا امكن.

15- تناول الحلويات مرة واحده اسبوعيا بحيت ان لاتزيد عن ١٠٠ جرام.

16_الحرص على تناول من 1_3 حبات من التمر على الافطار ولا نبدأ الوجبة بالعصائر او الحلوي او القهوة.