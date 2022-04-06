أطعمة تساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع.. أبرزها الثوم والبنجر

كتبت فاطمة خليل

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر المضاعفات الصحية شيوعًا بعد سن معينة، ويمكن التحكم في ضغط الدم باتباع نظام غذائي سليم واتباع أسلوب حياة صحي، وأكدت العديد من الدراسات البحثية أن ارتفاع ضغط الدم ينجم عن استهلاك بعض الأطعمة، وأن هناك أطعمة تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع لدى البشر، نتعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم المرتفع فى هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة تساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع



البنجر

يمكن لشرب عصير البنجر أن يسيطر على ارتفاع ضغط الدم. وفقًا لدراسة بحثية، انخفض ضغط الدم بين مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين تناولوا كوبًا واحدًا من عصير البنجر لمدة شهر تقريبًا.

على الرغم من أن البنجر المطبوخ والنيء له تأثير في تقليل ارتفاع ضغط الدم ، إلا أن تأثير البنجر النيء يكون أكثر وضوحًا.

أظهرت الدراسات أن عصير البنجر يخفض ضغط الدم خلال ساعات من تناوله.

البطيخ

يحتوي البطيخ على عنصر أساسي معروف بخفض ضغط الدم ينتج السيترولين الموجود في البطيخ أكسيد النيتريك المعروف بإرخاء الأوعية الدموية، يؤدي ذلك إلى خفض ضغط الدم المرتفع والسيطرة عليه.

الشوفان

هل تعلم أن الشوفان الذي تفضله أثناء محاولتك إنقاص الوزن مفيد أيضًا في خفض ضغط الدم؟

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان المعروف بقدرته على التحكم في ضغط الدم كما أنه يحتوي على الألياف التي تساعد على صحة الأمعاء وتتحكم في نسبة الكوليسترول وبالتالي تتحكم في ضغط الدم.

الثوم

يعرف الكثير منا الفوائد الهائلة التي يحملها فص واحد من الثوم لكنك ستندهش عندما تعرف أن الثوم ليس مجرد مضاد حيوي أو غذاء مضاد للفطريات، بل إنه يسرع أيضًا من إنتاج أكسيد النيتريك ويريح الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم. بصرف النظر عن هذا، فإن الأليسين الموجود في الثوم مفيد لجسم الإنسان بعدة طرق أخرى.

الرمان

وفقًا لدراسة بحثية، قد يقلل استهلاك عصير الرمان من ضغط الدم الانقباضي، ويثبط نشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين في الدم، كما أنه يعتبر فاكهة صحية للقلب يمنع استهلاك عصير الرمان نشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين في الدم ويقلل من ضغط الدم الانقباضي.

الأطعمة التي تحتوى على بكتيريا مفيدة مثل: الزبادى واللبن الرايب



تحتوي الأطعمة المخمرة على بكتيريا جيدة وخميرة معروفة بتخفيفها لأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم.

قال الباحثون إن الأطعمة المخمرة تمنع الإنزيم الذي يرفع ضغط الدم المرتفع لدى البشر ومع ذلك، لا ينصح بتناول الأطعمة المخمرة عالية الأملاح مثل: المخللات لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم لأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة.

الخضراوات الورقية الخضراء



الخضراوات الورقية الطازجة من المغذيات التي من المعروف أنها توفر عددًا من الفوائد لصحة الإنسان من بين العديد من الفوائد ، فإن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم هي أيضًا فائدة صحية تقدمها الخضراوات الورقية الخضراء، حيث إن الخضراوات مثل السبانخ والكرنب مفيدة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم وهو عنصر مهم في التحكم في ارتفاع ضغط الدم، وتناول الموز يوميا يخفض ارتفاع ضغط الدم. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن البوتاسيوم الموجود في الموز يقلل من آثار الصوديوم ويخفف التوتر في جدران الأوعية الدموية.