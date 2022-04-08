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وزير دفاع أوكرانيا: نحتاج لأنظمة دفاع جوي ومقاتلات من دول الناتو

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:04 م
وزير دفاع أوكرانيا: نحتاج لأنظمة دفاع جوي ومقاتلات من دول الناتو الجيش الاوكرانى
كتب أحمد عرفة

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قال وزير دفاع أوكرانيا، أوليكسي ريزنيكوف، إن بلاده تحتاج لأنظمة دفاع جوي ومقاتلات من دول الناتو في أقرب وقت ممكن ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال دنيس أناتوليفيج شميكال، رئيس الوزراء الأوكراني، إن "قصف محطة قطارات كراماتورسك جريمة وروسيا أثبتت مكانتها كدولة إرهابية"، وفق ما نشرت وسائل إعلام أوكرانية.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن عددا من القتلى المدنيين لقوا مصرعهم إثر قصف روسي على ميناء ماريوبول، اليوم الجمعة، وأكدت الوكالة، أن 39 شخصا قتلوا وأصيب 87 آخرين في قصف روسي على محطة سكة حديد "كراماتورسك".

من جانبه قال محافظ دونيتسك، إن "القوات الروسية استهدفت محطة قطارات كراماتورسك لمنع إجلاء المدنيين"

 

 


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