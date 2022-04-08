وزير خارجية إيطاليا: الحرب الأوكرانية ستكون طويلة ومرهقة

فاطمة شوقى

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن الحرب الأوكرانية ستكون طويلة ومرهقة، لأن الجيش الروسي يمكن أن يهاجم جنوب شرق أوكرانيا بطريقة أكثر عدوانية وعنفاً.

وقال الوزير دي مايو في مقابلة مع صحيفة (إل فوليو) الإيطالية اليوم الجمعة، إن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بحاجة لأن يظهر لشعبه أنه منتصر: يجب أن نتوقع أن حربه ستستمر، وانتقد الوزير "لأخبار الكاذبة المخزية والجبانة، حول مذابح بوتشا".

وشدد وزير الخارجية على أن "إيطاليا ستضمن كل دعم ضروري للمحكمة الجنائية الدولية

أيضًا من خلال الاتحاد الأوروبي للتحقق من هذه الجرائم ومرتكبيها"، مسلطًا الضوء على كيف أن "هزائم الجيش الروسي يمكن أن تتحول إلى رد فعل لا يمكن السيطرة عليه".

وأكد دي مايو مجددًا أنه "لا يوجد أي نقض إيطالي على حظر واردات الغاز الروسي. منطقنا قائم على دعم المواطنين والشركات"، مبيناً أن "من الضروري من جانب الاتحاد الأوروبي الآن، وضع سقف على سعر الغاز، فضلا عن صندوق تعويضي، صندوق طوارئ حقيقي من الاتحاد الأوروبي، لتلبية احتياجات الدول الأعضاء".

وبشأن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: "إنها إشارة مهمة للغاية، كما ترون، ليس الأمر صدامًا بين الغرب وروسيا، فالإدانة تأتي من جانب المجتمع الدولي".