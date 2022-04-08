اليوم السابع
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وزير الصحة الفرنسى: موجة كورونا الحالية بلغت ذروتها

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:33 م
وزير الصحة الفرنسى: موجة كورونا الحالية بلغت ذروتها وزير الصحة الفرنسى
كتب أحمد علوى

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أشارت السلطات الصحية إلى أن الموجة الحالية من جائحة فيروس كورونا بلغت ذروتها، مما يعني أن نظام المستشفيات في البلاد لا يواجه خطرا.

أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في مقابلة مع إذاعة (آر.تي.إل) أن الموجة الحالية من كورونا بلغت ذروتها، مما يعني أن نظام المستشفيات في البلاد لا يواجه خطرا.

وتابع: "لا نزال نشهد مستوى مرتفعا مع تسجيل 150 ألف إصابة يومية جديدة، لكن هناك تراجع منذ خمسة أيام".

وكانت السلطات الفرنسية قد فتحت باب تلقي جرعة لقاح رابعة ضد فيروس كورونا "لمن تجاوزوا الثمانين من العمر وتلقوا جرعتهم المنشطة قبل أكثر من ثلاثة أشهر".

وأكدت مرارا استبعاد "تغيير الاستراتيجية" بعد رفع معظم قيود الحجر على غرار شهادة التلقيح، بالرغم من ارتفاع الإصابات.  

 

 


فرنسا

الصحة الفرنسية

كورونا فى فرنسا

كورونا فرنسا

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