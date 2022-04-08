"مياه أسيوط" تواصل خطتها التوعوية لترشيد الاستهلاك بمركز صدفا خلال رمضان

كتب أحمد حسن

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، خطتها التوعوية خلال شهر رمضان؛ لتوعية المواطنين بدورهم في الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ونشر الوعي البيئي لتعزيز سلوك الترشيد والاقتصاد في استخدام المياه والإدارة السليمة للموارد المائية في ظل ارتفاع الاحتياجات المائية.

وأوضح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن الفريق التوعوي يجوب مراكز محافظة أسيوط وينظم الحملات التوعوية التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوي الثقافي للمواطنين نحو المياه وترشيد استهلاكها وتقليل المياه المهدرة للحفاظ على أهم موارد الحياة امتثالا للخطة التوعوية المعلنة بالشركة والتي تأتي في إطار الدور الفعال لكافة الشركات التابعة والفكر التوعوي الذي تحمله الشركة القابضة للمياه.

وقال "درة"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الفريق التوعوي نفذ أنشطة توعوية مختلفة لتشمل جميع فئات المجتمع بمركز صدفا، وذلك بتنفيذ حملات (طرق الأبواب) للتواصل مع ربات البيوت واكسابهن المبادئ والأسس الأولية للسباكة والتي تمكنهن من إصلاح الأعطال المنزلية البسيطة حفاظًا على كمية المياه المهدرة في حالة وجود أعطال، كما وزع الفريق التوعوي بعض المنشورات والمطويات التوعوية التي تحمل عدد من الرسائل الارشادية الهادفة إلى عدم الاستهلاك الجائر للمياه واستخدمها الاستخدام الأمثل.

كما التقي الفريق التوعوي بالمواطنين بالشوارع وحادثهم بضرورة الحفاظ علي المياه واجراء استطلاع لآرائهم حول الخدمة المقدمة في قطاعي المياه والصرف الصحي والرد علي استفساراتهم حول الإجراءات المتبعة للحصول علي مختلف الخدمات المقدمة وازالة أي معوقات تحول دون تحقيق خدمة متميزة مستدامة في كافه الارجاء، لافتا إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل والاستعلام عن أي استفسار أو تقديم أي شكوي تتعلق بالمستوى الخدمي لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي والذي يعمل علي مدار الساعة بالتعامل الفوري مع شكاوي المواطنين.

ناشد فريق التوعية والمشاركة المجتمعية، المواطنين بضرورة الحفاظ على المياه باعتبارها واجب وطني ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي لتقليل كمية المياه المهدرة أثناء اعمال الصيانة، والحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة الداخلية البسيطة لتلاشي وجود تسريب قطرات الماء.