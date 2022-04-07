حياة كريمة.. 236 مشروعا بـ2.7 مليار جنيه فى قطاع مياه الشرب والصرف بأسيوط

كتب - أسامة عبد الحميد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.



وقال محافظ أسيوط، إن اللقاء تضمن استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم آخري بالاضافة إلى أعمال إنشاء محطات مياه مرشحة كبري، وإعادة تأهيل محطات آخري بالقرى المستهدفة بعدد 7 مراكز والتي بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن حوالى 2.7 مليار جنيه مصري ، بعدد مشروعات تجاوز 236 مشروعًا مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وفقًا للخطة الزمنية ومعايير الجودة وتذليل كافة العقبات لسرعة تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وأضاف المحافظ أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على تقديم خدمات أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى.

لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع، ويجري تنفيذ مشروعات حتى الآن بلغت 1154 مشروع بتكلفة إجمالية 20 مليار و217 مليون جنيه ، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



كما استعرض رئيس مجلس إدارة شركة المياه الموقف التنفيذى لمشروعات مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي والأعمال التنفيذية الجارية بعدد 6 محطات مرشحة كبري، وإعادة تأهيل لــ7 محطات آخري وتنفيذ 27 بئر وعدد 2 وحدة معالجة أملاح الحديد والمنجنيز بقرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال خلال مراحل التنفيذ المختلفة تنفيذًا لخطة الشركة لرفع مستوي كفاءة وجودة مياه الشرب وتحسن نسبة التغطية بالصرف الصحي.