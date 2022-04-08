مكافحة المخدرات تضبط 48 ديلر بمحيط المقاهي والكافتيريات

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (48) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (61) متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (11,600 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت (11,480 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين ، وزنت (4,840 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (930 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (32 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (30 جرام)، و(2086) قرص مخدر- (23) أمبول مخدر، و (7046) قرص مخدر لعقار الترامادول – (46) لاصق مخدر، و (2000) قرص مخدر لعقار الكبتاجون ، وتنفيذ (11) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبالغ مالية – طبنجة صوت –فرد خرطوش – 2 طلقة خرطوش – 63 هاتف محمول – 3 سيارة – 5 دراجات نارية – 2 ميزان – 12 قطعة سلاح أبيض – 4 قطع مشغولات ذهبية).

لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.