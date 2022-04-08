مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء الشرب من مبرد مياه بالشارع في جهينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه صعقا بالكهرباء في جهينة غربى سوهاج، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات أنه أثناء قيامه بشرب المياه من مبرد مياه بشارع بنك مصر دائرة المركز صعقه التيار الكهربائي مما نتج عنه وفاته.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة عامل صعقا بالكهرباء أثناء الشرب من مبرد مياه في الشارع.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والمقدم احمد العزازى مفتش مباحث جهينة بوصول المدعو محمود ط ح أ 17 سنة عامل ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى جهينة " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي.

وبسؤال والده المدعو طلعت ح أ 56 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام نجله بشرب المياه من مبرد مياه بشارع بنك مصر دائرة المركز صعقه التيار الكهربائي مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة لاتخاذ اللازم وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية حادة نتيجة صعق كهربائي أدت إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.