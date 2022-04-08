مسئول إيطالي: تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان دليل على عزلة الكرملين

فاطمة شوقى

رأى وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية، بينيديتو ديلا فيدوفا، أن تصويت الجمعية العامة لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يأتي بمثابة تأكيد على "العزلة الدولية" للكرملين.

وكتب ديلا فيدوفا في تغريدة على تويتر "نتيجة تصويت الجمعية العامة على القرار الذي قدمته إيطاليا بصورة مشتركة لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان هو تأكيد إضافي على العزلة الدولية للاتحاد الروسي وفقدانه التام لمصداقيته فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

واعتمدت الجمعية العامة في تصويت جرى في وقت سابق الخميس قرار تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان، بموافقة 93 دولة ومعارضة 24 وامتناع 58 دولة عن التصويت، خلال الدورة الطارئة الحادية عشرة، وبذلك تقرر تعليق عضوية الاتحاد الروسي من مجلس حقوق الإنسان.