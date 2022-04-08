كتب أحمد علوى

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى لقاء مع إذاعة أر تى أل الفرنسية، إن هدفه من الترشح لولاية ثانية هو الحفاظ على فرنسا والعبور بها هذا المرحلة التى يراها خطرة، وأوضح أنه لا يرى سوى بلاده وليس أحزاب سواء يمين أو يسار.

وانتقد ماكرون خلال اللقاء موقف لوبان وحزبها من مسالة العقوبات الروسية، وقال:"لقد لاحظت الغياب الذريع لجميع برلمانيي الجبهة الوطنية عن البرلمان الأوروبي عندما يتعلق الأمر بفرض عقوبات على روسيا، وهو ما يظهر لكم الغموض الذي لا يزال لدى البعض مع هذا البلد على الرغم من الحرب".

ويتنافس بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، المزمع عقدها في العاشر من الشهر الجاري، 12 مرشحا، هم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكريس، ومرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالجو، ومرشح "فرنسا الأبية" جان لوك ميلنشون، ومرشحة "التجمع الوطني" مارين لوبان، ومرشح حزب "استعادة فرنسا" إيريك زمور، ومرشح حزب الخضر يانيك جادو، إضافة إلى كل من نيكولا دوبون-إينيان، وجان لاسال، وفبيان روسيل، وناتالي أرتو، وفيليب بوتو .

ويبدو الأكثر حظا بينهم للفوز بها، الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وفق معظم استطلاعات الرأي في حين تشير الاستطلاعات أيضا، إلى أن المنافسين الأبرز له خلال تلك الانتخابات هما مارين لوبان (اليمين المتطرف) ،وجان لوك ميلانشون اليسار الراديكالي.