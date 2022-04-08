كيفية اكتشاف نقص فيتامين د.. اعرف الأعراض والأسباب

كتبت فاطمة خليل

يحتاج جسم الإنسان إلى كمية معينة من فيتامين (د) لأداء وظائفه بشكل طبيعي، ولكن بسبب نمط الحياة، لا يتم تلبية متطلبات فيتامين (د) وينشأ عن ذلك عدد من المضاعفات الصحية ويتم رصد هذه العلامات مرات عديدة عندما يصل المرض بالفعل إلى مرحلة لاحقة، لذلك من الضروري فهم أهمية فيتامين (د) ومراقبة علامات وأعراض نقص فيتامين (د)، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أهمية فيتامين د



ينظم فيتامين د الكالسيوم والفوسفور في الجسم كلا هذين العنصرين ضروريان لصحة العظام والأسنان والعضلات.

وأظهرت العديد من الدراسات أيضًا أن فيتامين (د) يمكن أن يقلل من نمو الخلايا السرطانية، ويساعد في السيطرة على العدوى وتقليل الالتهاب.

الحصة الغذائية الموصى بها من فيتامين د هي 600 وحدة دولية أي ما يعادل 18 ميكروجرام للرجال والنساء.

يجب أن يستهلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا 800 وحدة دولية ، أي ما يعادل 20 ميكروجرامًا من فيتامين د يوميًا. ينصح بكمية أكبر من فيتامين د لأولئك الذين لا يتعرضون بشكل كافٍ لأشعة الشمس.

ماذا يحدث عندما لا تحصل على كمية كافية من فيتامين د؟



عندما لا يحصل الجسم على الكمية المطلوبة من فيتامين (د) فإنه يتسبب في عدد من الأمراض ترتبط معظمها بالعظام.

يؤدي نقص فيتامين د عند الأطفال إلى الإصابة بالكساح. هذا مرض نادر تكون فيه العظام لينة ويمكن أن تنثني بسهولة. الأسباب الرئيسية للكساح هي نقص تناول فيتامين د و / أو الكالسيوم ، أو المشاكل الفسيولوجية المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي لهذه العناصر الغذائية.

كما يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف العضلات وتشنجاتها. كما أنه يؤدي إلى لين العظام عند البالغين.

ما هي أسباب نقص فيتامين د؟



إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين (د) من النظام الغذائي، فمن المحتمل أن يكون لديك نقص فيه، ويمكن أيضًا أن يعاني الشخص من نقص في فيتامين (د) إذا لم يحصل على ما يكفي من ضوء الشمس.

يمكن أن تكون الأسباب الأخرى عدم قدرة الجسم على امتصاص فيتامين د من الطعام أو عدم قدرة الكبد والكلى على تحويل فيتامين د إلى شكله النشط.

ويمكن أيضًا أن تعاني من نقص في المغذيات إذا كنت تتناول أي دواء يتداخل مع نظام الجسم لامتصاص فيتامين د.

أعراض نقص فيتامين د



على الرغم من أن هذه الأعراض تمر في كثير من الأحيان دون أن يلاحظها أحد ، إلا أن هناك العديد من العلامات التي يظهرها الجسم عند نقص فيتامين د. إذا لاحظ المرء هذه الأعراض مبكرًا وبدأ في تناول الأطعمة ، أو حصل على ضوء الشمس المناسب أو حتى تناول مكملات.

الأعراض الشائعة لنقص فيتامين د هي:

التعب والإعياء

آلام العظام

فقدان كثافة العظام

آلام أو تقلصات في العضلات

تغيرات في الحالة المزاجية ، ومعظمها من الاكتئاب

ضعف النمو عند الأطفال

-تأخير الأسنان عند الأطفال

التهيج

-عرضة للعدوى

من هو المعرض لخطر نقص فيتامين د؟



الرضع أكثر عرضة لخطر نقص فيتامين د ؛ ذلك لأن حليب الأم ليس مصدرًا جيدًا للمغذيات.

كبار السن أيضًا معرضون لخطر نقص هذه المغذيات ، لأن بشرتهم غير قادرة على صنع فيتامين د عند تعرضهم لأشعة الشمس ، ولهذا ينصح كبار السن بتناول المزيد من فيتامين د.

بصرف النظر عن هؤلاء ، فإن الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون يعانون أيضًا من نقص فيتامين د لأنهم غير قادرين على تنظيم الدهون بشكل صحيح. فيتامين د ، فيتامين قابل للذوبان في الدهون ، يحتاج إلى امتصاص الدهون.