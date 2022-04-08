اليوم السابع
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طالبات بدرجة فنانات بكفر الشيخ.. يرسمن لوحات لمشاهير الفن والرياضة.. لايف وصور

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:30 م
طالبات بدرجة فنانات بكفر الشيخ.. يرسمن لوحات لمشاهير الفن والرياضة.. لايف وصور ابداعات طالبتين بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، براعة طالبتين بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، في رسم الشخصيات العامة والفنية والرياضية، وتفضيلهما إظهار موهبتين بجلوسهن لساعات لرسم اللوحات الفنية والشخصيات.

 

 قالت نرمين رمضان، بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، تعلمت رسم الشخصيات المتعددة والمشاهير ، وأول صورة رسمتها لخطيبها، وسوف تهديها له، كما ترسم حاليا صورة تامر حسني، مؤكدة أن رسم الصورة يستغرق ما بين 3 ل 4 ساعات لو جلست متفرغة لإنهائها.

وأضافت نادية يوسف، بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، من بين الصور التي رسمتها وتعتز بها صورة والدتها، كما رسمت المشاهير من الفنانين ولاعبي الكرة، وتعكف على رسم صورة مسي، وكثيرا من زملائها خاصة الشباب يرسمون صورة محمد صلاح، كشخصية ملهمة له ولنا جميعاً.

ابداعات طالبتين بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ
ابداعات طالبتين بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ

 

الوحات فنية لطالبتي تربية نوعية
الوحات فنية لطالبتي تربية نوعية

 


كفر الشيخ

تربية نوعية

جامعة كفر الشيخ

مسي

محمد صلاح

تامر حسني

لوحات فنية

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