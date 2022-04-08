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شاهد الأجواء الرمضانية وتجهيز مدفع الإفطار للانطلاق على كورنيش مطروح.. لايف

الجمعة، 08 أبريل 2022 11:16 م
شاهد الأجواء الرمضانية وتجهيز مدفع الإفطار للانطلاق على كورنيش مطروح.. لايف اجواء الغروب في رمضان على كورنيش مطروح
مطروح - حسن مشالي

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قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، للطبيعة الخلابة ومشهد الغروب على بحر مطروح، وأجواء شهر رمضان المبارك، على كورنيش المدينة، وتسالى المواطنين، ومتابعتهم لتجهيز مدفع الإفطار، وتجمع عشرات الأسر والأطفال للاستمتاع ببهجة انطلاق دوى مدفع الإفطار وقت الغروب.

ويفطر أهالى مطروح، بعد أن يفطر باقى الشعب المصري، بفارق زمنى يتراوح بين 5 دقائق و 20 دقيقة، حسب التوقيت المحلى لكل محافظة، حيث إن محافظة مطروح هى آخر بقعة فى مصر تغيب عنها الشمس، بعد حوالى 15 دقيقة بعد غروبها عن القاهرة.

ورصدت عدسة اليوم السابع، تواجد واستمتاع أعداد كبيرة من المواطنين بالتمشية على الكورنيش والتقاط الصور التذكارية بجوار مدفع الإفطار، وعلى شاطئ البحر، كما يستمتع هواة صيد الأسماك بممارسة هوايتهم والجلوس على ألسنة حماية الشواطئ بمطروح، وقضاء ساعات ما قبل الإفطار فى صيد الأسماك بالصنارة ومكن الصيد.

وتنتشر مجموعات من الشباب على الشواطئ للتمشية على الرمال الناعمة والتقاط الصور، وتتعدد مقاصد وهوايات المواطنين المتوافدين لقضاء أوقات ما قبل الإفطار على كورنيش وشواطئ مطروح الساحرة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

وتحرص بعض الأسر والمجموعات، على تناول وجبة الإفطار، على البحر بعد قضاء فترة ما قيل الإفطار فى التمشية أو السباحة أو التقاط الصور للطبيعة البكر، والاستمتاع بالتغيير وتناول الإفطار فى الأماكن المفتوحة والهواء الطلق.

 

 


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