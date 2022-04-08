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زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمؤبد لـ3 متهمين بـ"اقتحام قسم الوراق"

الجمعة، 08 أبريل 2022 06:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمؤبد لـ3 متهمين بـ"اقتحام قسم الوراق" متهمين - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة منذ 6 سنوات، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بعاقبة 3 متهمين بينهم هارب فى قضية "اقتحام قسم الوراق"، بالسجن المؤبد.
 
 
كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
 
أسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس جماعة إرهابية، تدعو إلى تعطيل مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والتعدى على القوات الشرطية، والقتل والشروع فى القتل، مما نجم عنه مصرع أمين شرطة خلال تلك الأحداث.

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