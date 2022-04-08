رصف ميدان القرآن الكريم واستكمال تركيب الانترلوك بالحارات في حى غرب أسيوط

كتب - أسامة عبد الحميد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إننا نعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة في قطاع الرصف وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات تعتبر أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإستكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والميادين المختلفة بالقرى والمراكز وأعمال رد الشئ لأصله، وتركيب بلاط الانترلوك للحارات والشوارع الضيقة طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة وهو ما سيساهم في تحسين الطرق بالمحافظة ورفع جودتها.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رصف ميدان القرآن الكريم بمنطقه مصنع سيد وجاري استكمال رصف الشارع بداية من تقاطع شارع ثابت وحتى الإشارة القديمة بنطاق حي غرب أسيوط، تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية، مضيفاً إنه تمت إزالة وكشط طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة ووضع طبقة الأسفلت الجديدة وفرش التربة الزلطية وإزالة كافة المخلفات قبل عملية الرصف بإستخدام المعدات اللازمة لتتم أعمال الرصف بشكل صحيح ودقيق ووفقاً للمواصفات الفنية والإشتراطات الهندسية ومعايير الجودة والجداول الزمنية المقررة، مشيراً إلى تكليف رئيس الحي ونوابه بالمتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها ومراحل الرصف وتذليل أي عقبات تعوق الانتهاء من تلك الأعمال في المواعيد المقررة.



وأضاف المحافظ أنه تم فرش التربه الرملية بحارة درب الشيخ صفي وتركيب بلدورات جديدة وبلاط الانترلوك للحارة بالكامل، وذلك ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحه مفوضة من بنك الإستثمار الأوروبي حيث يشرف علي ادارتها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومديرية الإسكان، مشيراً إلى التعاون والتنسيق بين حي غرب أسيوط برئاسة محمد بشير رئيس الحي وإدارة المرور بالمحافظة، ومديرية الطرق لرفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة للمارة والسيارات وتسهيل حركة المرور والتنقل.





جانب من أعمال الرصف (1)



جانب من أعمال الرصف (2)



جانب من أعمال الرصف (3)



جانب من أعمال الرصف (4)



جانب من أعمال الرصف (5)



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



رصف ميدان القرآن الكريم بمنطقه سيد واستكمال تركيب الانترلوك (1)



رصف ميدان القرآن الكريم بمنطقه سيد واستكمال تركيب الانترلوك (2)



رصف ميدان القرآن الكريم بمنطقه سيد واستكمال تركيب الانترلوك (3)



رصف ميدان القرآن الكريم بمنطقه سيد واستكمال تركيب الانترلوك (4)



