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ديلى ميل: ملكة بريطانيا تغيب عن قداس عيد الفصح لأول مرة منذ 70 عاما

الجمعة، 08 أبريل 2022 08:41 م
ديلى ميل: ملكة بريطانيا تغيب عن قداس عيد الفصح لأول مرة منذ 70 عاما الملكة إليزابيث الثانية
كتب محمد جمال

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أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر قداس عيد الفصح فى كنيسة سانت جورج فى وندسور وسيمثلها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وذلك لأول مرة منذ 70 عاما.

ونشرت صحيفة "ديلى ميل"، بيانا صادرا عن القصر الملكي، جاء فيه، أن " الأمير ويلز ودوقة كورنوال سيمثلون جلالة الملكة في قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج في وندسور يوم الخميس 14 أبريل".

وأضاف البيان، أنه "على الرغم من غياب الخدمات، ستواصل إليزابيث الثانية عقد اجتماعات عبر الإنترنت وأداء واجبات احتفالية أخرى".

وأعلن قصر باكنغهام، في مارس الماضي، أن "الملكة إليزابيث الثانية التي تعافت من كوفيد-19، لن تحضر قداس يوم الكومنولث فى كنيسة وستمنستر".

وقال القصر في بيان، إن "الملكة البالغة من العمر 95 عاما طلبت من ابنها الأكبر الأمير تشارلز تمثيلها في القداس، الذي يحتفى ببريطانيا والمجموعة الدولية المرتبطة بمستعمراتها السابقة".


الملكة إليزابيث

بريطانيا

عيد الفصح

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