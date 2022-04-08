تحرير 142 محضرا تموينيا خلال 24 ساعة وحملات مفاجئة لضبط الأسعار بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 142 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك أمس الخميس وضمن الحملات المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية، للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

في إطار ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مضنية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 53 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و89 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ، لافتا إلى ضبط ما يزيد عن طن دقيق فاخر وبلدى و 13 كجم لحوم و5 أطنان فول صويا و 2 طن سماد زراعى و 1،5 طن أعلاف دواجن .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير 4 محاضر جنح بمركز ومدينة قويسنا ، الأول ضد القائم بالبيع بمحل جزارة بناحية كفر ميت سراج لقيامه بـالذبح خارج المجازر الحكومية وحيازته لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، والثانى ضد صاحب مخبز سياحى بناحية بندر قويسنا لحيازته واستخدامه في الإنتاج دقيق فاخر مجهول المصدر وضبط طن دقيق فاخر ، والثالث ضد صاحب مخبز بلدى لتصرفه في 6.5 شيكارة دقيق بلدى بهدف التربح وإعادة بيعه بالسوق السوداء ، والأخير ضد صاحب مصنع أعلاف بناحية مصطاى لحيازته وإستخدامه في الإنتاج مواد خام مجهولة المصدر وضبط 5 أطنان فول صويا.

وفى مركز ومدينة منوف تم تحرير محضري جنح أحدهما ضد صاحب محل أسمدة ومخصبات زراعية بناحية دبركى لحيازته وعرضه للبيع أسمدة زراعية مجهولة المصدر والتحفظ على 2 طن سماد زراعى بدون مستندات دالة على مصدرها ، والآخر بناحية كفر العشرى لحيازته وعرضه للبيع أعلاف مجهولة المصدر وضبط 1.5 طن أعلاف دواجن مجهولة المصدر .

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات الرقابية والتفتيشية الصارمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.