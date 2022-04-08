اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 10:20 م
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة ترحب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

الجمعة، 08 أبريل 2022 08:22 م
الولايات المتحدة ترحب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اليمن
أ ش أ

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رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والذي ضم ممثلين عن مختلف القوى الاجتماعية والسياسية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - حسبما أفادت قناة (اليمن) الإخبارية، اليوم /الجمعة/- عن ترحيبه بالإعلان عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، معربا عن دعمه لتطلعات اليمنيين إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تضم أصواتا سياسية ومجتمع مدني متنوعة.

كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر، أمس، قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قرارا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.

 


الولايات المتحدة

تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

اليمن

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