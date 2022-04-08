الولايات المتحدة ترحب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

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رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والذي ضم ممثلين عن مختلف القوى الاجتماعية والسياسية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - حسبما أفادت قناة (اليمن) الإخبارية، اليوم /الجمعة/- عن ترحيبه بالإعلان عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، معربا عن دعمه لتطلعات اليمنيين إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تضم أصواتا سياسية ومجتمع مدني متنوعة.

كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر، أمس، قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قرارا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.