الموندو: لوبان تستفيد من حرب أوكرانيا فى حملتها الانتخابية.. وماكرون الأقرب للفوز

فاطمة شوقى

سلطت صحيفة "الموندو" الإسبانية الضوء على الانتخابات الفرنسية المقررة الأحد المقبل، وقالت إن اليمين المتطرف بالفعل أصبح يمقل قلقا بالغا أكثر من أى وقت مضى ، حيث أن مارين لوبان تستفيد من الحرب الاوكرانية فى المراحل الأخيرة من حملتها الانتخابية.

وأشارت الصحيفة فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى إلى أن تقدم لوبان فى الاستطلاعات الأخيرة أصبح يقلق الرئيس إيمانويل ماكرون قبل الجولة الثانية، على الرغم من أنه الأقرب إلى الفوز.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك مخاطر اقتصادية على سوق الاسهم والاقتصاد، موضحة أن 48.8 مليون فرنسي مدعوون للمشاركة يوم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. سيتنافس الخياران الأكثر تصويتًا على السلطة في الجولة الثانية في 24 أبريل. تنظر الانتخابات الفرنسية إلى صناديق الاقتراع ، التي ترسم صورة متساوية بشكل متزايد ، مع مارين لوبان القادرة على منافسة إيمانويل ماكرون ... إذا احتلت المركز الثاني مقابل قوة جان لوك ميلينشون.

اليوم ، يشير متوسط ​​الاستطلاعات الأخيرة للشركات الديموجرافية العشر الرئيسية إلى أن إيمانويل ماكرون سيفوز في الجولة الأولى بنسبة 26.65٪ من الأصوات. من شأنه أن يحسن نتيجة 2017 ، عندما حصل على 24.01٪ في الخطوة الأولى من خلال الاستطلاعات.

وسيرافقه إلى الجولة الثانية زعيمة الرابطة الوطنية ، مارين لوبان ، التي حصلت على المركز الثاني بنسبة 22.32٪ من الأصوات. متوسط ​​استطلاعات الرأي في الانتخابات الفرنسية يضع الزعيم المحافظ المتشدد خلف إيمانويل ماكرون بأربع نقاط ، رغم أن بعض الشركات تضع لوبان خلف الرئيس الفرنسي بنقطتين فقط في الجولة الأولى.

يبدو أن لوبان قد أكدت تقريبًا مرورها إلى الاقتراع النهائي ، لكنها تبدون متشككة في الصعود القوي لـ La Francia Insumisa بقيادة جان لوك ميلينشون ، حيث يتزايد خيار تجميع الأصوات اليسارية غير الراضية في الأسابيع الأخيرة ويبلغ متوسط ​​نيتها التصويت 16.56٪ ، على الرغم من أن بعض الاستطلاعات تضع هذا الخيار أعلى من 18٪ ، أي أقل من ثلاث نقاط خلف لوبان

كانت المعركة على المركز الثاني شرسة بالفعل في عام 2017 ، عندما صعدت مارين لوبان إلى الدور الثاني بنسبة 21.3٪ ، متقدمة على لوس ريبابليكانوس (20.01٪) ولانشوميسا (19.58٪).

2022 ، على عكس الدورة الانتخابية الأخيرة ، لن تكون مسألة أربعة. كلا الخيارين الأكثر جذرية لإريك زيمور والمحافظ من الجمهوريين غرقوا في الأسابيع الأخيرة ولن يقاتلوا للوصول إلى الاليزيه. لقد نفد زخم زمور على الرغم من التعبئة الكبيرة في مسيراته وانخفضت نيته في التصويت بالفعل إلى أقل من 10٪.

قد تكون الكارثة الكبرى التي حدثت ليلة الأحد هي تلك التي حدثت في مقر الحزب الاشتراكي الفرنسي ، والتي تتجه إلى الانتخابات التي ترأسها عمدة باريس آن هيدالجو ، المولودة في مقاطعة قادس. يبدأ الاشتراكيون في المركز العاشر حسب متوسط ​​استطلاعات الرأي ولن يصلوا حتى إلى 2٪ من الأصوات ، في كارثة غير مسبوقة للأحزاب الاشتراكية الكبرى في القارة الأوروبية.

في الجولة الثانية ، قد لا تبدو المواجهة المباشرة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان مشابهة لتلك التي حدثت قبل خمس سنوات. في عام 2017 ، انتصر ماكرون بنسبة 66.1٪ إلى 33.9٪ في الانتخابات النهائية ، بينما أصبح هذا الهامش الآن أضيق بكثير.