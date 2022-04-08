الشراقوة عزموا ألف صايم على الفطار.. أكبر عزومة من أهل الكرم فى مصر (فيديو)

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا داخل الخيمة الرمضانية والتى يفطر بها أكثر من 1000 صائم بمركز الحسينية محافظة الشرقية.

وقال الحاج عبد القادر البهجى من قرية منشأة بشارة مركز الحسينية محافظة الشرقية، إن قبيلة عرب البهجة تقيم سنويا هذا الإفطار، وأن هذا اليوم إفطار جماعى لأكثر من 1000 صائم على روح المرحوم الحاج أحمد عطوة البهجة شقيق المستشار محمد عطوة، والذي توفاه الله وهذا أول رمضان يمر عليه.

وأشار إلى أنه سيتم عمل إفطار جماعى آخر هذا الشهر يحضره أكثر من 3 آلاف صائم من أرجاء محافظات مصر.

وأضاف الحاج السيد عبد المقصود أحد الحضور، أن الشراقوة أهل الكرم وهذا يظهر جليا فى مثل هذه التجمعات التى يملأها الكرم، وأكد كرم الشرقاوى فى كل مكان وزمان، لافتا إلى أن أهل الشرقية فعلا هم الذين عزموا القطار على الفطار.

وأعرب معظم الصائمين المتواجدين عن سعادتهم وحبهم الكبير فخرهم كونهم من أبناء محافظة الشرقية.



الخينة-الرمضانية-



الشراقوة-



الصائمون



أهالى-الشرقية-