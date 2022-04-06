محافظ قنا يتناول الإفطار مع أطفال دور الرعاية فى خامس أيام رمضان.. صور

صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الاحتفال بيوم اليتيم العربى، والذى يقام فى الأسبوع الأول من شهر أبريل، كما شارك الأطفال الأيتام الإفطار الجماعي بنادي قنا الاجتماعي، جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا،وعدد من الأطفال الأيتام.

وهنأ محافظ قنا الأطفال الأيتام بحلول شهر رمضان المبارك، وتبادل الحديث معهم للاطمئنان علي حسن معاملتهم في دور الرعاية التي ينتمون إليها ومدى جودة الخدمات المقدمة لهم، معربا عن سعادته للمشاركة في هذا الحفل.

وأضاف الداودى، أن القيادة السياسية حريصة على توفير الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل دمجهم فى المجتمع، وتوفير فرص حياة كريمة أفضل لهم، مؤكدا أن باب المحافظة مفتوح لحل أية مشكلات تواجه أبنائنا الأيتام وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم.

وأوضح حسن عثمان، أن الاحتفال بيوم اليتيم أصبح شعور وواجب وجدانی وعمل يسعى الجميع للمشاركة فيه، سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات مجتمعية, تحت رعاية محافظ قنا الأب الروحي لأبنائه من أيتام المحافظة، كما لا ننسى الدور المجتمعي لمديرية التضامن الاجتماعي، في ضوء سياستها وبرامجها لرعاية تلك الفئة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ودمجهم بمجتمعاتنا، بشأن رعايتهم وإدراجهم بمنظومة الحماية الاجتماعية التي تتبنها الدولة لكفالتهم من خلال محاور مجتمعية مختلفة مثل "تجهيز عرائس - إتمام زواج - مساعدات مالية - مساعدات تعليمية - مساعدات مرضية - أجهزة تعويضية".