السيطرة على حريق فى كشك كهرباء بجوار مسجد اليمانى بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

سيطرت الحماية المدنية على حريق اندلع فى كشك كهرباء ملاصق لمسجد اليمانى بمنطقة الوراقة أول المحلة بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق فى كشك كهرباء ملاصق لمسجد اليمانى بمنطقة الوراقة التابعة لحى أول المحلة.

انتقلت سيارة مطافئ لمكان البلاغ وتم إخماد النيران، وتبين أن الحريق بسبب زيادة الاحمال، وانتقل مسئولى حى أول المحلة تحت إشراف علاء النمر رئيس الحى وفريق الصيانة بشركة الكهرباء، وتجرى عمليات الصيانة والإصلاح بالكشك.