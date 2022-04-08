اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 08:06 م
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السيطرة على حريق بإحدى الحظائر دون خسائر بشرية فى المنيا

الجمعة، 08 أبريل 2022 07:08 م
السيطرة على حريق بإحدى الحظائر دون خسائر بشرية فى المنيا سيارات إطفاء - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب بإحدى حظائر الماشية بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، دون خسائر بشرية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز أبو قرقاص يفيد تلقيه إخطارا، بنشوب حريق بإحدى قرى المركز وبالانتقال تبين نشوب الحريق فى إحدى حظائر الماشية، وقد تمت السيطرة عليها دون أن تمتد إلى المنازل المجاورة.
 
وأفادت التحريات الأولية نشوب الحريق بإحدى حظائر الماشية دون خسائر بشرية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

مديرية الامن

امن المنيا

قوات الحماية المدنية

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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