اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 09:33 م
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السيطرة على حريق بشقة سكنية بعمارات الأوقاف بقليوب دون خسائر بشرية

الجمعة، 08 أبريل 2022 09:25 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية بعمارات الأوقاف بقليوب دون خسائر بشرية حريق شقة سكنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بعمارة 39 بعمارات الأوقاف بمدينة قليوب، دون خسائر بالأرواح أو ثمة إصابات، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى انتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقه عمارات الأوقاف بمدينة قليوب.

 

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده المناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بعمارة 39 بعمارات الأوقاف بمدينة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

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