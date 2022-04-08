غلق مسجد اليمانى بالمحلة بعد نشوب حريق بداخله بسبب ماس كهربائى

الغربية عادل ضرة

أغلق منذ قليل مسجد اليمانى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد نشوب حريق داخله بسبب ماس كهربائى فى لوحة الكهرباء، وامتدت للمنبر وغرفة الامام، وتم السيطرة على النيران.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل مسجد اليمانى بمنطقة الوراقة.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين حدوث ماس كهربائى فى لوحة الكهرباء بالمسجد، وامتدت النيران للمنبر واجزاء من غرفة الامام وتم السيطرة على النيران.

فيما تم إغلاق المسجد بالكامل أمام المصلين لحين الانتهاء من إصلاح الأعطال مرة أخرى.